Военнослужащим предложили продолжить карьеру в рядах уголовно-исполнительной системы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичный департамент уголовно-исполнительной системы провел встречу с военнослужащими, чтобы привлечь их продолжить карьеру в рядах УИС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что основная цель встречи – укомплектование вакантных должностей, привлечение в Уголовно-исполнительную систему сотрудников из числа военнослужащих, наиболее подготовленных к службе.

В ходе мероприятия сотрудники департамента обсудили деятельность уголовно-исполнительной системы. Также по окончанию срочной службы было предложено продолжить карьеру в рядах уголовно-исполнительной системы.

В ходе встречи военнослужащим рассказали об имеющихся льготах сотрудников УИС, а именно о возможности получения компенсации за аренду жилья, а также льготных условиях для назначения пенсионных выплат за выслугу лет, о бесплатном медицинском обеспечении, о форменном обмундировании и других положительных моментах службы в УИС.

По словам организаторов, встреча вызвала неподдельный интерес со стороны военнослужащих, многие из которых изъявили желание связать свою дальнейшую судьбу со службой в правоохранительных органах.