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    17:09, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Военнослужащим предложили продолжить карьеру в рядах уголовно-исполнительной системы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичный департамент уголовно-исполнительной системы провел встречу с военнослужащими, чтобы привлечь их продолжить карьеру в рядах УИС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что основная цель встречи – укомплектование вакантных должностей, привлечение в Уголовно-исполнительную систему сотрудников из числа военнослужащих, наиболее подготовленных к службе.

    В ходе мероприятия сотрудники департамента обсудили деятельность уголовно-исполнительной системы. Также по окончанию срочной службы было предложено продолжить карьеру в рядах уголовно-исполнительной системы.

    В ходе встречи военнослужащим рассказали об имеющихся льготах сотрудников УИС, а именно о возможности получения компенсации за аренду жилья, а также льготных условиях для назначения пенсионных выплат за выслугу лет, о бесплатном медицинском обеспечении, о форменном обмундировании и других положительных моментах службы в УИС.

    По словам организаторов, встреча вызвала неподдельный интерес со стороны военнослужащих, многие из которых изъявили желание связать свою дальнейшую судьбу со службой в правоохранительных органах.


    Теги:
    Вооруженные силы Астана Правоохранительные органы
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