Военнослужащим Аягозского гарнизона вручили ключи от 60 квартир

АЯГОЗСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащим и членам семей Аягозского гарнизона были торжественно вручены ключи от 60 квартир в военном городке «Южный», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Это позволило решить жилищный вопрос многих военнослужащих, обеспечить им необходимые условия для прохождения военной службы.

Новые квартиры прошли полную внутреннюю отделку. В них установлены электроплиты, водонагреватели и гардеробные шкафы. Подключена пожарная сигнализация, установлены приборы учета электроэнергии и воды. Дом облицован огнеупорными материалами. Двор заасфальтирован, в нем оборудованы детская игровая и спортивная площадки с тренажерами.

Многие жилые здания военного городка построены в 70-90-е годы прошлого века. В результате капитального ремонта домов уже практически все из них обрели новый облик, являются удобными и комфортными для проживания.