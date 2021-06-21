Военнослужащих срочной службы увольняют в запас

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных Силах РК проходит увольнение в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В этом году увольнение проходит с 15 июня по 31 июля. Домой отправятся более шести тысяч солдат, отслуживших год срочной службы в соединениях и частях Вооруженных Сил.

В связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями проводы пройдут без торжеств, но традиционные воинские ритуалы организованы без изменений. Военнослужащие срочной службы попрощаются с боевыми знаменами частей и совершат прощальное торжественное прохождение по плацу.

При отправке военнослужащие будут обеспечены медицинскими масками и индивидуальными дезинфицирующими средствами, а по прибытии домой буду поставлены на учет в местные органы военного управления в качестве военно-обученного резерва.

Необходимо отметить, что увольнение солдат в июне-июле обусловлено переносом призывной кампании в 2020 году на более поздний срок в связи с пандемией.