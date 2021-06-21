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    10:45, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Военнослужащих срочной службы увольняют в запас

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных Силах РК проходит увольнение в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В этом году увольнение проходит с 15 июня по 31 июля. Домой отправятся более шести тысяч солдат, отслуживших год срочной службы в соединениях и частях Вооруженных Сил.

    В связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями проводы пройдут без торжеств, но традиционные воинские ритуалы организованы без изменений. Военнослужащие срочной службы попрощаются с боевыми знаменами частей и совершат прощальное торжественное прохождение по плацу.

    При отправке военнослужащие будут обеспечены медицинскими масками и индивидуальными дезинфицирующими средствами, а по прибытии домой буду поставлены на учет в местные органы военного управления в качестве военно-обученного резерва.

    Необходимо отметить, что увольнение солдат в июне-июле обусловлено переносом призывной кампании в 2020 году на более поздний срок в связи с пандемией.


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