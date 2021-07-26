Военнослужащих наградили за спасение подростка в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан были награждены военнослужащие войсковой части №68303 за спасение подростка на водоеме в городе Семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

Заместитель начальника УЧС г. Семей Ернар Жалелов вручил благодарственные письма Азамату Молдашеву,​ Талгату Кокабаеву, Мейиру Казбекулы, Сагжану Мухтарову, которые при патрулировании вдоль берега реки ​Иртыш спасли ​ молодого человека. ​

16-ти летнего парня уносило сильное течение, один из военнослужащих​ надел спасательный жилет, ​обвязавшись спасательной веревкой, бросился на помощь. Тем временем его коллеги успели подплыть на лодке и оперативно все вместе извлекли утопающего.