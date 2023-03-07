Военнослужащие-женщины РгК «Юг» встретились со студентками вузов Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Накануне Международного женского праздника 8 марта военнослужащие-женщины воинских частей регионального командования «Юг» встретились со студентками учебных заведений областного центра. Военнослужащие рассказали девушкам, как они пришли в военную профессию и как им служится, ответили на вопросы – тяжело ли женщинам в армии и как туда поступить, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе Таразского гарнизона Медиа-центра Министерства обороны РК, встреча со студентками Международного Таразского инновационного института имени Шерхана Муртазы и Жамбылского областного медицинского колледжа прошла в Доме дружбы. Праздничную весеннюю атмосферу придали этому мероприятию красивая парадная форма женщин-военнослужащих и музыка военного духового оркестра РгК «Юг».

«У будущих выпускниц учебных заведений есть все шансы выбрать по завершении учебы службу в армии. В современной армии нужны и медики, и специалисты тех профессий, которых готовят в МТИИ. Но как поступить, какие требования предъявляют к женщинам при призыве в Вооруженные Силы, посильные ли нагрузки у женщин в армии – на эти и другие вопросы женщины-военнослужащие были готовы ответить. Когда-то и перед ними стояли такие же вопросы, был страх перед возможными барьерами. Но стремление служить в армии помогло все преодолеть, и сейчас каждая из них имеет свой послужной список, достойный похвалы и высокой оценки», - поделилась руководитель пресс-службы ведомства подполковник Дина Мухаринова.







К примеру, модератор круглого стола офицер управления воспитательной и идеологической работы управления командующего войсками регионального командования «Юг» подполковник Эльмира Жумашова начала свою военную службу в звании «рядовой». Сейчас у нее за спиной 25 лет службы, а на плечах – погоны подполковника. Ей было что рассказать молодым девушкам о военной службе. И каждая участница круглого стола готова была поделиться не только своей биографией, но и рассказать о своем воинском коллективе, достижениях своего подразделения, военных специальностях.







«Для участия в этой встрече в Тараз прибыли лучшие военнослужащие из разных, в том числе и отдаленных, гарнизонов регионального командования «Юг». Пригласили мы самых ответственных, самых добросовестных наших военнослужащих, отличниц боевой подготовки, - отметил заместитель командующего войсками РгК «Юг» полковник Ораз Кучуков. - Круглый стол имеет задачу не только осветить деятельность женщин-военнослужащих, но и пропагандистскую цель. Это пропаганда армейской службы не только среди мужчин, но и среди девушек».