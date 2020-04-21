Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Военнослужащие защищают села от паводка в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
21 Апреля 2020, 17:45
Военнослужащие защищают села от паводка в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области военнослужащие воинской части 6637 РгК «Орталық» Национальной гвардии РК помогают защитить село Мичурино от подтопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мичурино расположено вблизи Петропавловска. Сейчас возле областного центра наблюдают повышение уровня воды.

«40 человек воинской части привлекли к противопаводковым мероприятиям. Гвардейцы возвели защитные сооружения. Личный состав уложил 800 мешкотар и возвел искусственную дамбу высотой 2,5 метра и длиной 20 метров. 21 апреля для борьбы с паводком в посёлок Мичурино направили 60 военнослужащих, 3 роты оперативного назначения воинской части 6637», - сообщили в пресс-службе воинской части.

Ранее спасатели сообщали, что в ближайшие дни в Петропавловске ожидается пик паводка. Буквально сегодня, 21 апреля, заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин заявил, что «наиболее сложная обстановка по разливу реки - в городе Петропавловске, где проводятся определенные превентивные мероприятия».

photo

photo

photo

photo

photo


Северо-Казахстанская область   Армия   Паводок   Регионы Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области