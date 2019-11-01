Военнослужащие ВС РК поддержали казахстанских спортсменов в Tetris challenge

АКТАУ. КАЗИНФОРМ. - Военнослужащие военно-морских сил РК в городе Актау присоединились к мировому флешмобу «Tetris Challenge». Они представили военный корабль «Барыс», личный состав, вооружение, швартовое, водолазное и пожарное имущество, элементы экипировки и амуниции личного состава, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Среди них - моторная лодка «Адмирал», гидрокостюм, спасательный жилет и круги, ракеты РК-2В от Барьер-ВК, изделие 9М-313, 12,7 мм пулемёты «КОРД», «НСВП» с 12,7 мм боеприпасами, 30 мм боеприпасы от АУ АК-306, морские дымовые шашки, швартовые концы и кранцы, переносной насос для откачки воды, огнетушители, упоры раздвижные и пластеры, трап длинный и короткий для прохода и схода с корабля, образцы формы одежды.

Tetris Challenge был запущен 1 сентября полицейскими из Цюриха (Швейцария). По всему миру к ним присоединились пожарные, полиция, береговая охрана, военные, скорая помощь и другие экстренные службы.

Военно-морские силы являются видом Вооруженных сил Республики Казахстан, который предназначен для защиты неприкосновенности государственной границы, территориальной целостности, суверенитета, экономических интересов Республики Казахстан в казахстанском секторе Каспийского моря.