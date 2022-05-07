7 Мая 2022 13:25

Военнослужащие вписали немало ярких страниц в историю Отечества - министр обороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества и Днем Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства РК.

«Несомненно, в строительство Вооруженных сил, обеспечение боевой и мобилизационной готовности воинских частей, воспитание подчиненных в духе казахстанского патриотизма огромный вклад вносят наши военнослужащие и, конечно, ветераны, которые стояли у истоков создания казахстанской армии. Военнослужащими Вооруженных сил вписано немало ярких и героических страниц в историческую летопись Отечества», - говорится в тексте поздравления.

Министр выразил уверенность, что личный состав будет и впредь отдавать все свои силы, знания и умения для решения поставленных задач, всегда будет образцом в выполнении воинского долга, крепить и умножать боевые традиции воинов-казахстанцев старших поколений.

«Авторитет, жизненный опыт, боевая закалка и духовный потенциал ветеранов имеют важную ценность, по-прежнему востребованы и находят достойное применение. Многие из Вас и по сей день отдают свой богатейший войсковой опыт молодому поколению офицеров, участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи», - отметил Руслан Жаксылыков.

Министр обороны пожелал личному составу Вооруженных Сил, ветеранам, гражданскому персоналу, крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в службе и труде на благо нашей Родины – Республики Казахстан.



