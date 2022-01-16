Военнослужащие Вооруженных Сил перечислят однодневный заработок в Фонд «Қазақстан халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие регионального командования «Восток» выступили с инициативой о перечислении в Фонд «Қазақстан халқына» своего однодневного заработка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

«Стремление внести свой вклад в народный фонд, созданный по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, уже поддержал весь личный состав Министерства обороны и Вооруженных Сил нашей страны.

Создать общественный социальный Фонд «Қазақстан халқына» Глава государства поручил на заседании Мажилиса Парламента 11 января 2022 года. Фонд будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, в том числе семей военнослужащих, погибших при защите целостности и безопасности Казахстана.

Президент Казахстана выразил уверенность, что фонд может стать еще одним инструментом консолидации общества, укрепит в гражданах чувство социальной справедливости», - говорится в сообщении оборонного ведомства.