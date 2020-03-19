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Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана заступили на усиление блок-постов

19 Марта 2020 13:28
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Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана заступили на усиление блок-постов

НУР-СУЛТАН – АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках мероприятий по обеспечению режима карантина в городах Нур-Султан и Алматы военнослужащие ВС РК совместно с представителями полиции и Национальной гвардии несут службу на блок-постах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Совместная служба на блок-постах по периметру карантинных зон для соблюдения ограничения въезда и выезда организована под руководством Министерства внутренних дел с 19 марта 2020 года.

За истекшие сутки организацию несения службы военнослужащими Вооруженных сил на блок-постах вокруг г. Нур-Султана проверили министр обороны генерал-майор Нурлан Ермекбаев и начальник Генерального штаба ВС РК генерал-майор Мурат Бектанов. Основное внимание в ходе проверки обращено на морально-психологическое состояние военнослужащих, обеспечение их всем необходимым, знание ими порядка своих действий при несении службы в различных ситуациях.

Как уже отмечалось, от Вооруженных сил, помимо подразделений, проводящих дезинфекцию объектов, для усиления блок-постов привлекаются военнослужащие по контракту Десантно-штурмовых войск, миротворческого полка и военной полиции, имеющие соответствующую подготовку и опыт подобной деятельности.

Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы, Армия, Безопасность, Общество, Коронавирус,
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