Военнослужащие в Караганде одними из первых проголосовали на выборах

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Карагандинской области одним из первых отдали свои голоса за кандидатов в Мажилис и маслихаты всех уровней. Своим гражданским правом военные могли воспользоваться в 13 избирательных участках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представители личного состава воинских частей 6505, 5451 и 5516 Национальной гвардии РК (г. Темиртау), дислоцированных в Карагандинской области, проголосовали на своих избирательных участках за будущее Республики Казахстан.

С 06:00 военнослужащие проголосовали на выборах.

«В целом региональное командование «Орталық» обеспечило для голосования 13 участков не только военнослужащих срочной службы, но и офицеров и сержантов», - сообщили в пресс-службе Центрального регионального командования Национальной гвардии РК.