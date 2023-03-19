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Военнослужащие в Караганде одними из первых проголосовали на выборах

Автор:  
Агата Мухамеджанова
19 Марта 2023, 10:46
Военнослужащие в Караганде одними из первых проголосовали на выборах Фото: пресс-служба Центрального регионального командования Национальной гвардии РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Карагандинской области одним из первых отдали свои голоса за кандидатов в Мажилис и маслихаты всех уровней. Своим гражданским правом военные могли воспользоваться в 13 избирательных участках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представители личного состава воинских частей 6505, 5451 и 5516 Национальной гвардии РК (г. Темиртау), дислоцированных в Карагандинской области, проголосовали на своих избирательных участках за будущее Республики Казахстан.

С 06:00 военнослужащие проголосовали на выборах.

«В целом региональное командование «Орталық» обеспечило для голосования 13 участков не только военнослужащих срочной службы, но и офицеров и сержантов», - сообщили в пресс-службе Центрального регионального командования Национальной гвардии РК.


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