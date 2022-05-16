Военнослужащие в Актобе сдали более 30 литров крови для тяжелобольных

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе военнослужащие воинской части 6655 Нацгвардии поддержали всемирную донорскую акцию «От сердца к сердцу» сдав более 30 литров крови, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в донорской акции, которая прошла в областном Центре крови, приняли участие более 70 гвардейцев. Среди участников акции как почетные доноры, так и те, кто впервые пришел сдавать кровь.

Старший сержант Азамат Бегимов уже в шестой раз сдает кровь.

«К донорству я пришел несколько лет назад и с тех пор периодически прохожу процедуру. Очень хочется верить, что моя редкая группа крови поможет спасти хоть одну детскую жизнь», – сказал гвардеец.

Сержант Сакен Колданов уверен, что в жизни нужно использовать любую возможность, чтобы помочь людям.

«Мой служебный долг – помогать гражданам и защищать их. Сдача донорской крови – это один из способов помочь людям, спасти чью-то жизнь», - сказал он.

Между воинской частью и областным Центром переливания крови налажено тесное взаимодействие. Гвардейцы всегда отзываются на просьбы врачей и в срочном порядке приходят на помощь, чтобы сдать кровь для нуждающихся в ней тяжелобольных пациентов.

«Задача военнослужащих Национальной гвардии заключается не только в охране общественного правопорядка и борьбе с преступностью. Мы всегда готовы оказать помощь людям в тяжелых ситуациях», - отметил заместитель командира воинской части 6655 подполковник Гани Болкебаев.



