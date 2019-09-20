Военнослужащие уничтожили условного противника на востоке Казахстана

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Более 4 000 военнослужащих, порядка 1 500 единиц вооружения и военной техники, свыше 20 самолетов и вертолетов фронтовой и армейской авиации – масштабные учения «Шығыс-2019» завершаются на востоке Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В ходе завершающего этапа совместными усилиями военнослужащие Вооруженных Сил Казахстана и России уничтожили силы условного противника. Выполнение учебно-боевой задачи началось с ударов армейской авиации по предполагаемым позициям и продолжилось массированным огнем танков и боевых машин пехоты. Реактивные системы залпового огня вынудили условного противника совершить маневр в невыгодном для него направлении. После значительных потерь оставшиеся силы и средства были уничтожены сплошным многослойным огнем из всех видов имеющегося вооружения, а также маневренными действиями подразделений.





Попытки противника обойти укрепленные пункты и оборонительные подразделения также были обречены на неудачу и пресечены армейской авиацией, огневыми засадами и действиями батальонных тактических групп.

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК генерал-майор Марат Хусаинов, который осуществляет непосредственное руководство учениями, дал свою оценку действиям подразделений. «Личный состав проявил высокую полевую выучку и профессионализм. Считаю, что цели и задачи учений достигнуты в полном объеме, командиры и штабы получили хороший практический опыт в планировании и проведении совместных специальных войсковых действий», - сказал он.

Напомним, что учения проходят на казахстанском полигоне «Шығыс» и состоят из трех этапов: приведение войск в высшие степени боевой готовности, подготовка и проведение совместной специальной войсковой операции.





Главная цель заключается в повышении слаженности органов управления и войск в совместных специальных войсковых действиях, а также полевой выучки и укрепление дружественных связей между Вооруженными Силами Казахстана и России.

Примечательно, что в ходе учений впервые была апробирована отечественная автоматизированная система «Барыс». Она позволяет сократить процесс управления войсками, автоматизировать оперативно-тактические расчеты, а также оперативно доводить до войск сигналы боевого управления.