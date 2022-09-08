Военнослужащие стали победителями Tartyl Fest в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на перекладине, прошедший во всех регионах страны с 10 июля по 6 сентября 2022 года, завершился в Нур-Султане. Первое и второе место в столичных состязаниях заняли представители Вооруженных сил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Старший офицер департамента боевой подготовки Генерального штаба ВС РК капитан Александр Нохрин подтянулся 31 раз. Это лучший результат в весовой категории свыше 90 килограмм в возрастной группе старше 30 лет.

Второе место в этой же весовой категории и возрастной группе занял магистрант Национального университета обороны майор Ермек Мекеев, подтянувшийся 25 раз.

Республиканские соревнования по подтягиванию на перекладине проходили в 20 городах нашей страны. Они организованы фондом поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан. Во всех регионах активное участие приняли военнослужащие Вооруженных сил. Нур-Султан стал последним по счету городом проведения фестиваля, собравшим свыше 650 участников.

Теперь победители из каждого города примут участие в гранд-финале в столице, о дате которого будет сообщено дополнительно.

Фото : gov.kz