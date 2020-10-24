Военнослужащие срочной службы уволены в запас в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее военнослужащие срочной службы уволены в запас, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Восток».
В ведомстве сообщили, что сегодня, 24 октября, во всех воинских частях и соединениях Министерства обороны началось торжественное увольнения солдат срочной службы. Солдаты, отслужив установленные сроки, простились с Боевым знаменем воинской части. В связи с требованием карантинных мер в этом году увольнение военнослужащих проводится в необычном формате, на плацу личный состав строится на безопасном удалении друг от друга.
В течение года порядка 1000 военнослужащих из всех регионов страны показывали высокие результаты по предметам боевой подготовки и воинской дисциплины.
«С высоко поднятой головой мы сегодня уходим в запас, получив необходимые знания и воинское мастерство, чтобы в будущем, если это потребуется от нас, встать в ряды Вооружённых сил Республики Казахстан и приложить все усилия и знания для защиты суверенитета нашей Родины», - сказал рядовой Жамбыл Нурдаулет.