+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 495 EUR 553.46
RUB 4.95 CNY 78.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Военнослужащие спецподразделений проходят горную подготовку

1 Марта 2022 23:00
Поделиться:
Военнослужащие спецподразделений проходят горную подготовку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центре горной подготовки Вооруженных сил Казахстана проведены учебно-методические сборы с военнослужащими альпийских и разведывательных подразделений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Новости по теме
Фейк: Казахстан отправляет войска для участия в военных действиях
Минобороны РК развивает взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества План военного сотрудничества подписали Казахстан и ОАЭ Военную технику планово передислоцируют по регионам РК в рамках боевой подготовки

Мероприятия боевой учебы проводятся в Вооруженных силах в свете реализации поручения Главы государства по кардинальному повышению боеспособности армии.

Основная цель сборов – совершенствование техники преодоления горных препятствий, выполнения тактических приемов и способов ведения боевых действий в сложных условиях высокогорья.

В ходе подобных занятий личный состав не только совершенствует уровень горной подготовки, но и укрепляет физическую выносливость, выдержку и стойкость при выполнении учебно-боевых задач.

Ряд военнослужащих повысили квалификацию инструкторов по горной подготовке, выполнили нормативы третьего и второго разрядов по альпинизму.

Подводя итоги, командующий Силами специальных операций полковник Болат Журабаев отметил успешное выполнение личным составом учебной программы, вручил военным альпинистам сертификаты и нагрудные знаки.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Армия   #Видео  
Поделиться:
Новости по теме
Фейк: Казахстан отправляет войска для участия в военных действиях
Минобороны РК развивает взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества
План военного сотрудничества подписали Казахстан и ОАЭ
Военную технику планово передислоцируют по регионам РК в рамках боевой подготовки
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
2 Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата
3 Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
4 Глава государства принял участие во внеочередном съезде правящей партии
5 Касым-Жомарт Токаев подчеркнул новую направленность партии «Аманат»
6 В Казахстане будет реализовна программма защиты вкладов в тенге – Алихан Смаилов
Читайте также
Военную технику планово передислоцируют по регионам РК в рамках боевой подготовки
Офицеров запаса в Казахстане призовут на воинскую службу
Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата
Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
Глава государства принял участие во внеочередном съезде правящей партии
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул новую направленность партии «Аманат»
В Казахстане будет реализовна программма защиты вкладов в тенге – Алихан Смаилов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив