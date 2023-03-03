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Военнослужащие сошлись в рукопашном бою в Караганде

3 Марта 2023, 00:20
Военнослужащие сошлись в рукопашном бою в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В воинской части 5451 города Караганды начался чемпионат Регионального командования «Орталық» Национальной гвардии по рукопашному бою между подразделениями СКО, Карагандинской, Акмолинской, Костанайских областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

photoЗа главный приз – Кубок Командующего генерал-майора Сакентая Шекарбекова - будут бороться более 50 бойцов. В соревнованиях принимают участие все категории военнослужащих, в весовой категории от 55 до 87 кг и выше.

В течение трех дней будут проводиться бои. Лучшие 10 спортсменов выйдут в финал 4 марта.

photoГлавный судья соревнований - кандидат мастера спорта по Президентскому многоборью в лыжных гонках и биатлону, начальник физической подготовки и спорта Регионального командования «Орталық» полковник Александр Апасов.

photo«Целью соревнований является сплочение воинского коллектива через спорт, развитие их физических и морально-волевых качеств и, конечно же, избрание претендентов на звание лучшего бойца регионального командования, который в составе сборной будет представлять свой регион в республиканском соревновании по рукопашному бою в апреле в городе Шымкенте», - сообщили в пресс-службе Регионального командования «Орталық» Национальной гвардии РК.

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