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Военнослужащие соревновались в лыжных гонках в Семее

22 Февраля 2022 15:07
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Военнослужащие соревновались в лыжных гонках в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее прошли соревнования по лыжному спорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

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В пресс-службе Семейского гарнизона рассказали, что на лыжной базе прошел чемпионат по лыжному спорту среди военнослужащих. В соревнованиях приняли участие 15 команд. Участники соревновались в лыжной гонке и гонке патрулей, преодолевая отведенную дистанцию на время.

По итогам соревнований в общекомандном зачете первое место завоевала команда войсковой части 36803, второе место войсковая часть 10181, третье – военнослужащие войсковой части 28738.

«У природы нет плохой погоды, а в зимнее время заниматься спортом – одно удовольствие», – отметила участница соревнований сержант Асем Жакенова.

Победители чемпионата представят региональное командование «Восток» на Спартакиаде Вооруженных сил по военно-прикладным видам спорта в г. Щучинске.


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#Восточно-Казахстанская область   #Спорт   #Вооруженные силы  
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