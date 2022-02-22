Военнослужащие соревновались в лыжных гонках в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее прошли соревнования по лыжному спорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.
В пресс-службе Семейского гарнизона рассказали, что на лыжной базе прошел чемпионат по лыжному спорту среди военнослужащих. В соревнованиях приняли участие 15 команд. Участники соревновались в лыжной гонке и гонке патрулей, преодолевая отведенную дистанцию на время.
По итогам соревнований в общекомандном зачете первое место завоевала команда войсковой части 36803, второе место войсковая часть 10181, третье – военнослужащие войсковой части 28738.
«У природы нет плохой погоды, а в зимнее время заниматься спортом – одно удовольствие», – отметила участница соревнований сержант Асем Жакенова.
Победители чемпионата представят региональное командование «Восток» на Спартакиаде Вооруженных сил по военно-прикладным видам спорта в г. Щучинске.
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