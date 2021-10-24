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    20:50, 23 Октябрь 2021 | GMT +6

    Военнослужащие Сил воздушной обороны прошли итоговую проверку в новом формате

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отличительной особенностью итоговой проверки этого года является компьютерная программа, внедренная специалистами подразделения защиты государственных секретов Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Нововведение позволяет принимать зачеты в дистанционном формате, оптимизировать процесс сдачи контрольных занятий, исключить «человеческий фактор», а также экономит время на обработку информации.

    Результаты тестирования аккумулируются на специальном сервере, где можно проследить оценки и время, затраченное на контрольное занятие.

    В Управлении главнокомандующего Силами воздушной обороны проходят службу специалисты различных специальностей зенитчики, авиаторы, связисты, тыловики и многие другие. Каждого военнослужащего экзаменовали не только по обязательным общевойсковым предметам, в перечень также включены вопросы обеспечения безопасности полетов и правил их производства, инженерно-авиационного обеспечения, применения и эксплуатации вооружения и специальной техники, организации материально-технического и аэродромного обеспечения.

    Сдача итоговой проверки в Силах воздушной обороны проходила в состязательном формате. Промежуточные и конечные результаты каждого военнослужащего, а также общая оценка структурного подразделения отображались на информационном стенде, установленном в штабе управления. По результатам проверки будут определены лучшие военнослужащие.

    Итоговая проверка проводится ежегодно в конце учебного года во всех воинских частях и является своеобразным контрольным срезом знаний, показывающим подготовленность военнослужащих, подразделений и частей к выполнению боевых задач.


    Теги:
    Официально Вооруженные силы Минобороны РК
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