Военнослужащие Сил воздушной обороны прошли итоговую проверку в новом формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отличительной особенностью итоговой проверки этого года является компьютерная программа, внедренная специалистами подразделения защиты государственных секретов Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Нововведение позволяет принимать зачеты в дистанционном формате, оптимизировать процесс сдачи контрольных занятий, исключить «человеческий фактор», а также экономит время на обработку информации.

Результаты тестирования аккумулируются на специальном сервере, где можно проследить оценки и время, затраченное на контрольное занятие.

В Управлении главнокомандующего Силами воздушной обороны проходят службу специалисты различных специальностей зенитчики, авиаторы, связисты, тыловики и многие другие. Каждого военнослужащего экзаменовали не только по обязательным общевойсковым предметам, в перечень также включены вопросы обеспечения безопасности полетов и правил их производства, инженерно-авиационного обеспечения, применения и эксплуатации вооружения и специальной техники, организации материально-технического и аэродромного обеспечения.

Сдача итоговой проверки в Силах воздушной обороны проходила в состязательном формате. Промежуточные и конечные результаты каждого военнослужащего, а также общая оценка структурного подразделения отображались на информационном стенде, установленном в штабе управления. По результатам проверки будут определены лучшие военнослужащие.

Итоговая проверка проводится ежегодно в конце учебного года во всех воинских частях и является своеобразным контрольным срезом знаний, показывающим подготовленность военнослужащих, подразделений и частей к выполнению боевых задач.