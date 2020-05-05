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Военнослужащие Семея побывали в гостях у ветеранов ВОВ

Автор:  
Руслан Шакабаев
5 Мая 2020, 22:38
Военнослужащие Семея побывали в гостях у ветеранов ВОВ

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ – В Семее военнослужащие регионального командования «Восток» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны С Днем Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгK «Восток».

В преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 28-летия со дня образования Вооруженных Сил РК военнослужащие воинских частей регионального командования «Восток» доставили ветеранам Великой Отечественной войны подарочные продовольственные наборы.

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«Офицеры не впервые навещают ветеранов, полковников в отставке Габдулгазиза Гайнутдиновича Ахмерова, Петра Михайловича Коломина и Екатерину Петровну Харитоненко. Ведь они всегда в строю. Ветераны рассказали военнослужащим, где они встретили День Победы», - сообщили в пресс-службе.

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Отметим, что подарки ветеранам военнослужащие передали после медицинского осмотра и специальной обработки подъездов. Акция проходит при строгом соблюдении противоэпидемических мероприятий, отметили в ведомстве.

Заместитель командующего войсками регионального командования «Восток» по воспитательной и идеологической работе полковник Арынгали Акишев подчеркнул, что главные герои предстоящих торжеств, конечно же, ветераны. В эти дни они принимают поздравления. «Люди, прошедшие Великую Отечественную войну, являются особенными для всех нас. Их отличает неуемная, неиссякаемая жажда жить и действовать», - сказал он.

К слову, военнослужащие Семейского гарнизона поздравили и вручили продуктовые наборы 25 ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.


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