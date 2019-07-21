Военнослужащие РК взойдут на самую высокую вершину Европы - Эльбрус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Вооруженных Сил Республики Казахстан примет участие в конкурсе «Эльбрусское кольцо» в рамках Армейских международных игр 2019 в Кабардино-Балкарии, РФ,передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Спортивного комитета - Центрального спортивного клуба Армии Министерства обороны.

«Международный конкурс пройдет с 29 июля по 16 августа. Личный состав прошел полноценную подготовку: были проведены практические занятия по совершенствованию индивидуальной подготовки военнослужащих и слаживанию подразделений, акклиматизации личного состава, изучению маршрута движения, а также по отработке организации спасения в горах. Настрой отличный, постараемся выложиться на все сто процентов и показать лучшие результаты», - сообщил капитан команды начальник отдела боевой подготовки Центра горной подготовки ЦСКА МО РК майор Аманжол Рахметов.





Соревнования будут проходить в три этапа. Первый этап включает в себя индивидуальное лазание на скалодроме, ориентирование в горной местности, лазание в связках на скалодроме, горную полосу препятствий и стрельбу в горах в составе группы.





В ходе второго этапа участникам необходимо выполнить параллельную и навесную переправы через реку, преодоление скального участка, десантирование из вертолета Ми-8 с совершением марш-броска, преодоление ледового участка на подъем и спуск, а также транспортировку пострадавшего.





На третьем этапе конкурсантам предстоит совершить марш-бросок с оружием и снаряжением по заданному маршруту и восхождение на западную вершину горы Эльбрус (высота – 5642 метра).

В текущем году Армейские международные игры пройдут на территории Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстан, Китая, Монголии, России и Узбекистана. Всего в конкурсах примут участие 216 команд из 34 стран мира.



