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Военнослужащие РК взойдут на самую высокую вершину Европы - Эльбрус
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Вооруженных Сил Республики Казахстан примет участие в конкурсе «Эльбрусское кольцо» в рамках Армейских международных игр 2019 в Кабардино-Балкарии, РФ,передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Спортивного комитета - Центрального спортивного клуба Армии Министерства обороны.
«Международный конкурс пройдет с 29 июля по 16 августа. Личный состав прошел полноценную подготовку: были проведены практические занятия по совершенствованию индивидуальной подготовки военнослужащих и слаживанию подразделений, акклиматизации личного состава, изучению маршрута движения, а также по отработке организации спасения в горах. Настрой отличный, постараемся выложиться на все сто процентов и показать лучшие результаты», - сообщил капитан команды начальник отдела боевой подготовки Центра горной подготовки ЦСКА МО РК майор Аманжол Рахметов.
Соревнования будут проходить в три этапа. Первый этап включает в себя индивидуальное лазание на скалодроме, ориентирование в горной местности, лазание в связках на скалодроме, горную полосу препятствий и стрельбу в горах в составе группы.
В ходе второго этапа участникам необходимо выполнить параллельную и навесную переправы через реку, преодоление скального участка, десантирование из вертолета Ми-8 с совершением марш-броска, преодоление ледового участка на подъем и спуск, а также транспортировку пострадавшего.
На третьем этапе конкурсантам предстоит совершить марш-бросок с оружием и снаряжением по заданному маршруту и восхождение на западную вершину горы Эльбрус (высота – 5642 метра).
В текущем году Армейские международные игры пройдут на территории Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстан, Китая, Монголии, России и Узбекистана. Всего в конкурсах примут участие 216 команд из 34 стран мира.
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