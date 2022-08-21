Военнослужащие РК стали победителями в трех в конкурсах Армейских международных игр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На международных соревнованиях среди военнослужащих завершились конкурсы «Мастера артиллерийского огня», «Тактический стрелок» и «Меридиан», в которых казахстанские воины заняли итоговые первые места, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

На полигоне «Гвардейский» в Жамбылской области в состязании минометных расчетов казахстанские артиллеристы были лучшими и на третьем этапе в эстафете. Команда Казахстана уверенно заняла первое место в конкурсе «Мастера артиллерийского огня», опередив военнослужащих из России и Азербайджана, которые заняли соответственно второе и третье места.

На полигоне «Амандык» в Акмолинской области по итогам конкурса военных топографов «Меридиан» победу одержала также казахстанская команда. На заключительном этапе «Топографический квадратлон» участники прошли «лабиринт», преодолели полосу препятствий, из разрозненных топографических карт определили координаты объектов.

Топогеодезический расчет в составе старшего лейтенанта Ерната Султангазы, старшего лейтенанта Нурбека Рыскожаева и капитана Нурболата Жумабекова показал лучший результат по прохождению маршрута, что обеспечило Казахстану общую победу в конкурсе. Второе место у военнослужащих Китая, третье – у Беларуси.

«В конкурсе «Меридиан» проверяются умения специалистов выполнять сложные геодезические расчеты, мастерство и слаженность топогеодезических подразделений. Не менее важны такие качества как интуиция и логическое мышление. В этом году команды продемонстрировали высокий уровень подготовки», – подчеркнул главный судья конкурса полковник Шаяхмет Аширов.

В Карагандинской области в учебном центре «Спасск» участники конкурса «Тактический стрелок» на заключительном этапе выполняли огневые задачи в составе группы при совершении налета. Военнослужащие перемещались по пересеченной местности, вели стрельбу по целям в здании и в ущелье.

«Дополнительную трудность для участников представляли экстремальные физические нагрузки и скоростные передвижения, – отметил особенности этого этапа судья конкурса Галым Садыков. – Конкурсантам необходимо было сохранить силы и самообладание для меткой стрельбы и при этом не забывать о тактически выверенных действиях команды. Ведь ошибка одного члена команды отражается на результате всей группы».

Победу на завершающем этапе и по итогам всего конкурса «Тактический стрелок» одержали воины Казахстана. Второе место в конкурсе заняла команда Китая, третье поделили военнослужащие России и Узбекистана.