18 Августа 2022 17:30

Военнослужащие РК победили в очередных этапах конкурсов «АрМИ-2022»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На полигонах Армейских международных игр продолжаются зрелищные и захватывающие события, в которых казахстанские военнослужащие демонстрируют свое высокое мастерство. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службк Министерства обороны РК.

В г. Щучинск Акмолинской области на полигоне «Амандык» участники конкурса «Меридиан» выполнили упражнение второго этапа «Азимут». Двигаясь по среднепересеченной местности в районе площадью 12 кв. км, военные топографы восьми стран прошли по заданным направлениям и контрольным точкам, указанным в тактическом задании. В состязании топогеодезических расчетов первое место заняла команда Казахстана, показавшая время 41 мин. 53 сек. На втором месте военнослужащие Китая – 46 мин. 36 сек., на третьем – Беларуси с результатом 49 мин. 26 сек.

На учебно-тренировочном полигоне «Спасск» Карагандинской области участники конкурса «Тактический стрелок» перешли ко второму этапу конкурса «Боевая двойка». Военнослужащие выполняли задачи по освобождению здания от условного противника.

«Для исключения инцидентов при выполнении этого упражнения судьи находятся рядом со стрелками внутри здания и контролируют соблюдение техники безопасности. Работая в двойке, они должны быть предельно собранными, внимательными и осторожными», – пояснил судья конкурса майор Галым Садыков.

Благодаря профессиональным, быстрым и слаженным действиям, команда Казахстана заняла первое место. На втором месте армейские стрелки Китая, на третьем – Узбекистана.

На полигоне «Гвардейский» в Жамбылской области в конкурсе «Мастера артиллерийского огня» после заезда вторых минометных расчетов по результатам индивидуальной гонки и ночного спринта лидируют военнослужащие Казахстана. На втором месте команда России, на третьем – Азербайджана.

На морском полигоне в территориальных водах Азербайджанской Республики состоялся второй этап конкурса «Кубок моря». Военные моряки вели артиллерийскую стрельбу по морским целям. По результатам выполнения упражнений казахстанские моряки занимают второе место с 87 баллами, уступая российским и азербайджанским военнослужащим, которые делят первое место с 90 баллами.

Фото: gov.kz