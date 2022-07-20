20 Июля 2022 15:49

Военнослужащие РК обучаются секретам разминирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках развития и расширения миротворческой деятельности Вооруженных сил Республики Казахстан на базе Центра разминирования Конаевского гарнизона проходит пилотный курс «Обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Обучение, организованное при участии экспертов департамента миротворческих операций ООН, проходят свыше 20 военнослужащих Вооруженных сил Казахстана из разных регионов.

Основная цель курса – ознакомление личного состава со стандартами и правилами работы групп разминирования в условиях миротворческой миссии или операции.

В ходе занятий военнослужащие изучат правила планирования обеспечения, организации и применения подразделений разминирования.

По итогам курса представителями департамента миротворческих операций ООН будет дана оценка и рассмотрена возможность присвоения курсу сертификата соответствия стандартам ООН.

Фото: gov.kz