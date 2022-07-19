19 Июля 2022 19:23

Военнослужащие РК изучают английский язык в Центре миротворческой подготовки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 40 военнослужащих из разных частей и воинских формирований Вооруженных сил Казахстана пройдут языковую подготовку в Центре миротворческой подготовки в городе Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» на пресс-службу Министерства обороны РК.

С учетом расширения участия казахстанских военнослужащих в миротворческой деятельности ООН особое значение приобретает знание английского языка. Он необходим для успешного выполнения задач в составе многонациональных миротворческих контингентов, в качестве штабных офицеров либо военных наблюдателей ООН.

«У нас созданы все условия для обучения. Преподавательский состав готов приложить максимум усилий для того, чтобы каждый слушатель по итогам обучения достиг необходимого уровня знаний», – сказал на официальном открытии курса исполняющий обязанности начальника Центра миротворческой подготовки полковник Руслан Маерманов.

Обучение офицеров и сержантов рассчитано на шесть месяцев. Учебная программа нацелена на развитие у слушателей разговорных навыков, выработку умения читать и писать на английском языке. Группы формируются с учетом уровня языковой подготовки слушателей. При необходимости дается специальный вводно-фонетический курс. На заключительном этапе обучения военнослужащие пройдут отдельный двухнедельный курс по военной терминологии в миротворческих операциях.

Фото: пресс-служба МО РК