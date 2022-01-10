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    16:38, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Военнослужащие РгК «Запад» охраняют стратегические объекты в зоне своей ответственности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вооруженные силы РК в период чрезвычайного положения несут особую службу. Военнослужащие привлекаются к охране стратегических объектов и проверке документов и автомобилей на блокпостах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Министерстве обороны отметили, что участие в мероприятиях по обеспечению режима чрезвычайного положения принимают военнослужащие регионального командования «Запад». В частности, воинские подразделения охраняют стратегические и особо важные объекты в зоне ответственности регионального командования.

    Во взаимодействии с органами правопорядка выполняются задачи по организации контрольно-пропускного режима на въездах в населенные пункты.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие Алматинского регионального гарнизона прилагают усилия для обеспечения общественной безопасности.

    Также сегодня первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РК Марат Хусаинов проведал военных, пострадавших при беспорядках.


    Теги:
    Вооруженные силы ЧП-2022
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