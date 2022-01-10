Военнослужащие РгК «Запад» охраняют стратегические объекты в зоне своей ответственности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вооруженные силы РК в период чрезвычайного положения несут особую службу. Военнослужащие привлекаются к охране стратегических объектов и проверке документов и автомобилей на блокпостах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Министерстве обороны отметили, что участие в мероприятиях по обеспечению режима чрезвычайного положения принимают военнослужащие регионального командования «Запад». В частности, воинские подразделения охраняют стратегические и особо важные объекты в зоне ответственности регионального командования.

Во взаимодействии с органами правопорядка выполняются задачи по организации контрольно-пропускного режима на въездах в населенные пункты.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Алматинского регионального гарнизона прилагают усилия для обеспечения общественной безопасности.

Также сегодня первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РК Марат Хусаинов проведал военных, пострадавших при беспорядках.