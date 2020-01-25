Военнослужащие РгК «Восток» поддержали челлендж #БiзБіргеміз

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие регионального командования «Восток» поддержали челлендж «БiзБіргеміз», передает МИА «Казинформ».

В пресс-службе РгК «Восток» рассказали, что военнослужащие воинских частей помогли в очистке дворов от снега, ветеранам, труженикам тыла и матерям погибших воинов-интернационалистов. Кроме того, военнослужащие нарубили дрова и перенесли уголь в сараи.





«Слова артиста Турсынбека Кабатова, которого поддержал Глава государства, нашел отклик и в наших сердцах. Он правильно сказал, все города, вся страна – это наш большой дом, и каждый из нас должен заботиться о нем, ведь мы все являемся детьми нашей Родины. Вместе мы всегда сможет достигнуть большего», - отметил заместитель командира инженерно-саперного батальона майор Досым Беласаров.

Организаторы надеются, что челлендж найдет свое продолжение и в других региональных командованиях и воинских формированиях.

Напомним, после обильных снегопадов, последствия которых коммунальным службам пришлось устранять в круглосуточном режиме, столичная молодёжь организовала марафон по уборке снега, который поддержали по всей стране. Поддержку челленджу выразил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, назвав его «уместной инициативой в Год волонтера».



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