Военнослужащие РгК «Восток» поддержали челлендж #БiзБіргеміз
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие регионального командования «Восток» поддержали челлендж «БiзБіргеміз», передает МИА «Казинформ».
В пресс-службе РгК «Восток» рассказали, что военнослужащие воинских частей помогли в очистке дворов от снега, ветеранам, труженикам тыла и матерям погибших воинов-интернационалистов. Кроме того, военнослужащие нарубили дрова и перенесли уголь в сараи.
«Слова артиста Турсынбека Кабатова, которого поддержал Глава государства, нашел отклик и в наших сердцах. Он правильно сказал, все города, вся страна – это наш большой дом, и каждый из нас должен заботиться о нем, ведь мы все являемся детьми нашей Родины. Вместе мы всегда сможет достигнуть большего», - отметил заместитель командира инженерно-саперного батальона майор Досым Беласаров.
Организаторы надеются, что челлендж найдет свое продолжение и в других региональных командованиях и воинских формированиях.
Напомним, после обильных снегопадов, последствия которых коммунальным службам пришлось устранять в круглосуточном режиме, столичная молодёжь организовала марафон по уборке снега, который поддержали по всей стране. Поддержку челленджу выразил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, назвав его «уместной инициативой в Год волонтера».
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