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Военнослужащие РгК «Восток» поддержали челлендж  #БiзБіргеміз

25 Января 2020 19:53
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Военнослужащие РгК «Восток» поддержали челлендж  #БiзБіргеміз

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие регионального командования «Восток» поддержали челлендж «БiзБіргеміз», передает МИА «Казинформ».

В пресс-службе РгК «Восток» рассказали, что военнослужащие воинских частей помогли в очистке дворов от снега, ветеранам, труженикам тыла и матерям погибших воинов-интернационалистов. Кроме того, военнослужащие нарубили дрова и перенесли уголь в сараи.


«Слова артиста Турсынбека Кабатова, которого поддержал Глава государства, нашел отклик и в наших сердцах. Он правильно сказал, все города, вся страна – это наш большой дом, и каждый из нас должен заботиться о нем, ведь мы все являемся детьми нашей Родины. Вместе мы всегда сможет достигнуть большего», - отметил заместитель командира инженерно-саперного батальона майор Досым Беласаров.

Организаторы надеются, что челлендж найдет свое продолжение и в других региональных командованиях и воинских формированиях.

Напомним, после обильных снегопадов, последствия которых коммунальным службам пришлось устранять в круглосуточном режиме, столичная молодёжь организовала марафон по уборке снега, который поддержали по всей стране. Поддержку челленджу выразил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, назвав его «уместной инициативой в Год волонтера».


Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bizbirgemiz-sotrudniki-minekologii-raschistili-ot-snega-skver-v-nur-sultane_a3607574


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Армия, Общество,
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Автор:

Орал Ерланулы

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