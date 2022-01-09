Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

Военнослужащие РгК «Восток» обеспечивают охрану стратегических и особо важных объектов

Автор:  
Арайлым Мұрат
9 Января 2022, 17:30
Военнослужащие РгК «Восток» обеспечивают охрану стратегических и особо важных объектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие регионального командования «Восток» обеспечивают соблюдение режима чрезвычайного положения в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Министерства обороны РК отметили, что воинскими подразделениями осуществляется охрана стратегических и особо важных объектов в зоне ответственности регионального командования.

Управляет действиями частей и подразделений регионального командования генерал-майор Асан Жусупов.

«В этот сложный момент для нашего государства личным составом регионального командования, силовых структур выполняются задачи, поставленные Верховным главнокомандующим - Президентом страны. Сейчас главное - сохранение стабильности и независимости нашего государства. На сегодня взяты под охрану и оборону государственные стратегические и военные объекты, выставлены блокпосты перед въездом в населенные пункты», - отметил командующий войсками регионального командования «Восток» Асан Жусупов.

В ведомстве также добавили, что во взаимодействии с органами правопорядка выполняются задачи по организации контрольно-пропускного режима на въездах в населенные пункты.


Восточно-Казахстанская область   Безопасность   Видео   Вооруженные силы   ЧП-2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике