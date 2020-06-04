Военнослужащие регионального командования «Юг» возобновили дезинфекцию Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Для обеспечения безопасности здоровья граждан страны военнослужащие Казахстана возобновили проведение профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе Таразского региона Медиа-центра МО РК, несмотря на снятие режима чрезвычайного положения в стране, угроза распространения вируса остается высокой. Какое-то время после прекращения режима чрезвычайного положения военные к санитарной обработке не привлекались, вернувшись к своим основным обязанностям.

Однако из-за роста в стране числа заражённых коронавирусом армейские подразделения было решено вернуть на улицы городов.

Возобновили масштабную дезинфекцию и военнослужащие регионального командования «Юг». В Таразском гарнизоне работы по повторной дезинфекции стартовали с восточной части города в районе Сахпоселка.

На сегодня сводным отрядом из числа военнослужащих разных воинских частей Таразского гарнизона обработано свыше 50 социально значимых объектов вокруг Сахзавода. Это территории жилых домов, детские площадки, мини-рынки, входная часть магазинов и другие объекты.

«Обработка поверхностей производится методом опрыскивания с применением двухкомпонентного раствора: дезинфицирующего вещества «Рубеж» и вспомогательного раствора «Щит», обладающего антибактериальным свойством, – сообщил командир войсковой части 22534 регионального командования «Юг» майор Владимир Торлопов, –

Субстанция имеет специфический запах хлора, но абсолютно безопасна для здоровья человека, животных и растительности».

Одно из важных требований к военнослужащим – соблюдение индивидуальных мер защиты, поэтому они облачены в общевойсковые защитные комплекты, обязательно присутствуют маски, очки и перчатки.

Для постоянного пополнения 20-литровых канистр группы военнослужащих на каждом участке сопровождают специальные авторазливочные станции – машины АРС-14KZ.

Всего за время режима чрезвычайного положения военнослужащие казахстанской армии провели дезинфекцию в 29 городах Казахстана на территории свыше 50 миллионов квадратных метров и участках дорог протяженностью около 4 000 км. Подразделения регионального командования «Юг» были задействованы на обработке не только на своей территории, но также оказывали помощь в северных и центральных регионах Казахстана: в Нур-Султане, Караганде, Костанае и Петропавловске.

Планы и маршруты движения для дезобработки объектов Тараза поступают к военнослужащим от городского акимата, где формируются списки объектов, исходя из данных по появлению новых случаев заболевания.

«Военнослужащие намерены продолжать проведение мероприятий по нераспространению коронавируса столько, сколько это необходимо для стабилизации ситуации в регионе», – заверяет командир батальона химической защиты регионального командования «Юг» майор Владимир Торлопов.

Одновременно с обработкой социально значимых объектов города военнослужащие уделяют пристальное внимание дезинфекции своих воинских частей - ежедневно ведется тщательная санитарная обработка военных объектов и помещений.

Напомним, военнослужащие регионального командования «Юг» проводили дезинфекционную обработку общественных мест в городах Тараз, Шымкент и Кызылорда, входящих в зону ответственности РгК «Юг».

Войсковая часть 22534 РгК «Юг» – это единственное отдельное подразделение радиационной химической и биологической защиты в составе регионального командования «Юг».