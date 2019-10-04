Военнослужащие проводят уроки мужества в школах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уроки мужества проходят в разных регионах Казахстана. В преддверии Дня учителя военнослужащие и ветераны посещают школы и колледжи, где проводят встречи со старшеклассниками и студентами.

Участие во встречах приняли более 500 учащихся 23 городских школ Алматы.

«Уроки мужества «вооружают» человека морально-психологическими качествами, необходимыми как будущему защитнику Отечества, так и любому человеку. Смелость, твердость характера, физическая выносливость – все это важно как военному, так и медицинскому работнику, врачу, инженеру или учителю», – рассказывает начальник управления по делам обороны Алатауского района Алматы полковник Гаухар Сырлыбаева.

Ветераны рассказали школьникам о героических и трагических страницах истории страны. Военнослужащие ответили на интересующие вопросы о Вооруженных Силах Казахстана и военном образовании.

«Я понимаю и чувствую, что являюсь наследником и продолжателем традиций мужества и героизма своих предков. Думаю, что благодаря таким мероприятиям можно узнать много нового. Что касается меня, я – патриот и уже давно определился с выбором профессии. Я выбираю быть защитником Отечества!» – высказался ученик школы № 26 Ерасыл Севетбеков.

В городе Арыси с учащимися средней школы встретился заместитель начальника Генерального штаба ВС РК генерал-майор Адылбек Алдабергенов. Он является ветераном войны в Афганистане, за боевые заслуги и особые отличия в воинской службе награжден высокими военными наградами. Генерал рассказал школьникам о профессии военного, патриотизме, чести и доблести, исторических военных личностях – батырах, прославенных казахстанцах-героях Великой Отечественной войны, военных, чьи имена теперь носят воинские части, а также нынешних военнослужащих казахстанской армии, которые своим примером доказывают, что в различных жизненных ситуациях есть место подвигу.

«На свете есть много престижных, полезных и нужных профессий. Но еще есть такая профессия – Родину защищать! И это свято на все времена. Военные – это, прежде всего, наша безопасность. Ведь суть профессии военного заключается в том, что каждый день ради нас с вами, ради того, чтобы у нас была возможность мирно жить и работать, растить детей, творить, любить – они рискуют своей жизнью», – сказал генерал-майор Адылбек Алдабергенов.

Он поздравил учителей в преддверии профессионального праздника, отметил их вклад в воспитание подрастающего поколения, а также пожелал учащимся здоровья, упорства и успехов в учебе, чтобы все они нашли свою профессию и успешно поступили в ВУЗы.

Школьники активно участвовали в беседе, задавали интересующие вопросы. После урока ребята вместе с генералом посадили саженцы деревьев, тем самым поддержав республиканскую акцию – экологический час.



