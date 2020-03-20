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Военнослужащие проводят дезинфекцию территорий и объектов Нур-Султана и Алматы

20 Марта 2020 21:41
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Военнослужащие проводят дезинфекцию территорий и объектов Нур-Султана и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции военнослужащие подразделений биологической защиты Вооруженных силучаствуют в мероприятиях по специальной обработке городских территорий и объектов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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«В данный момент проводится санитарная обработка местности. Бойцы используют специальные приборы ИДК-1 с раствором «Рубеж». На жителей никакого влияния он не оказывает», – рассказал начальник службы радиационной, химической и биологической защиты воинской части 03811 капитан Ермек Нысанбеков.

В Нур-Султане и Алматы обработка ведется по секторам, на которые схематично поделены города.

«Личный состав подразделения биологической защиты ведет обработку объектов с наибольшим фактором распространения коронавирусной инфекции и очагов заболевания. Весь личный состав обеспечен моющими и дезинфицирующими средствами, а также средствами индивидуальной защиты и готов к выполнению любых мероприятий по борьбе с вирусной инфекцией», – отметил командир 2-го взвода 4-й роты 1-го батальона Военного института Сухопутных войск капитан Тимур Тебереков.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы, Армия, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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