Военнослужащие провели парад в день рождения ветеранов ВОВ в Атырау
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау военнослужащие провели парад в день рождения ветеранов Великой Отечественной войны, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Военнослужащие Регионального командования «Запад» провели небольшой парад в честь дня рождения ветеранов Великой Отечественной войны - сержанта Закария Султанова и рядовой Валентины Коноплевой прямо во дворе их жилого дома. В параде приняли участие около 80 военнослужащих, воспитанников «Жас сарбаз» и военный оркестр. Они прошагали перед фронтовиками парадным строем под марш «Прощание славянки». Поздравить ветеранов пришли представители Регионального командования «Запад» и жители города. После прохождения торжественным маршем военный оркестр показал дефиле, а танцевальная группа «Меруерт» исполнила танцы «Катюша» и «Тальяночка», - сообщил пресс-секретарь управления командующего войсками регионального командования «Запад» Рустем Игисинов.
Подобные мероприятия в ближайшее время планируется провести и для других ветеранов войны.
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