+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 0 °С
USD 378.36 EUR 411.92
RUB 5.76 CNY 53.92
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Военнослужащие провели парад в день рождения ветеранов ВОВ в Атырау

27 Февраля 2020 19:39
Поделиться:
Военнослужащие провели парад в день рождения ветеранов ВОВ в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау военнослужащие провели парад в день рождения ветеранов Великой Отечественной войны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
75 лет Великой Победе: В Алматы торжественно открыли юбилейные мероприятия
В Павлодарской области осталось 62 ветерана войны Павлодарские поисковики ищут родственников погибшего в России фронтовика Около 70 мероприятий пройдет в честь юбилея Победы в столице

«Военнослужащие Регионального командования «Запад» провели небольшой парад в честь дня рождения ветеранов Великой Отечественной войны - сержанта Закария Султанова и рядовой Валентины Коноплевой прямо во дворе их жилого дома. В параде приняли участие около 80 военнослужащих, воспитанников «Жас сарбаз» и военный оркестр. Они прошагали перед фронтовиками парадным строем под марш «Прощание славянки». Поздравить ветеранов пришли представители Регионального командования «Запад» и жители города. После прохождения торжественным маршем военный оркестр показал дефиле, а танцевальная группа «Меруерт» исполнила танцы «Катюша» и «Тальяночка», - сообщил пресс-секретарь управления командующего войсками регионального командования «Запад» Рустем Игисинов.

Подобные мероприятия в ближайшее время планируется провести и для других ветеранов войны.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Армия, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив