Военнослужащие проходят языковое обучение для участия в миротворческих миссиях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центре миротворческой подготовки Министерства обороны в городе Алматы завершился очередной курс интенсивной языковой подготовки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Обучение прошли 66 военнослужащих Вооруженных сил. На протяжении полугода преподаватели обучали слушателей английскому языку с целью развития у них навыков устной речи, чтения, письма, достаточных для эффективной службы в многонациональной среде.

Сертификаты об успешном окончании курса военнослужащим вручил начальник центра миротворческой подготовки полковник Бауыржан Нигметуллин. Он отметил, что полученные знания помогут им при выполнении задач в миротворческих миссиях. Миротворцы без преувеличения выполняют особую миссию, поддерживая восстановление мира, формирование пространства для диалога и доверия.

В центре также завершился интенсивный курс по изучению французского языка, организованный при содействии посольства Франции в Казахстане. Офицеры успешно сдали итоговый экзамен в соответствии с уровнем DELF A2.