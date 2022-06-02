2 Июня 2022 20:10

Военнослужащие проходят учения по горной подготовке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центре горной подготовки проводятся тренировочные занятия по скальной подготовке, применению альпинистского снаряжения, технике передвижения и тактике боевых действий в горной местности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

«В качестве инструкторов в мероприятиях участвуют военнослужащие Вооруженных сил Республики Индия. Сборы проводятся с целью проверить способности военнослужащих к действиям в горной местности, совершенствовать у военных альпинистов навыки преодоления горных препятствий, повысить уровень физической выносливости военнослужащих», - сообщили в ведомстве.

С воинами проведут практические занятия по работе с альпинистским снаряжением, преодолению в горах скальных и ледовых участков. В ходе сборов будут совершены горные переходы с восхождениями на вершины Заилийского Алатау.

Как отметили в оборонном ведомстве РК, сотрудничество в сфере горной подготовки с Вооруженными силами Индии проводится с 2005 года. В рамках обмена опытом по приглашению индийской стороны были совершены совместные восхождения на пики Нун высотой 7134 м в 2005 году и Багератхи на высоте 6400 м в 2010 году.

С 2018 года индийские военные инструкторы ежегодно посещают Центр горной подготовки Вооруженных сил Республики Казахстан для обмена опытом.