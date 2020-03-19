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Военнослужащие принимают активное участие в обеспечении режима ЧП

19 Марта 2020 11:32
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Военнослужащие принимают активное участие в обеспечении режима ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие принимают активное участие в обеспечении режима чрезвычайного происшествия. Армия действует в интересах народа, безопасности граждан и государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Военнослужащие Алматы совместно работают с органами внутренних дел. Военные помогают сотрудникам полиции, в частности, участвуют в совместном патрулировании. Необходимо отметить, что усиление блокпостов и патрулирование населенных пунктов по границам карантинных зон позволит упорядочить перемещение людей и сократить риски распространения вируса по стране.

К борьбе с коронавирусной инфекцией привлечены подразделения биологической защиты Вооруженных Сил. Личный состав, специальная техника и оборудование находятся в полной готовности к проведению дезинфекции территорий и объектов, представляющих опасность заражения.

Кроме того, медицинские учреждения готовы оказать необходимую помощь в охране здоровья граждан. С этой целью сформированы 24 врачебно-сестринских бригад, организовано взаимодействие с Министерством здравоохранения РК.

Военное руководство заверило, что армия готова откликнуться на любые запросы граждан и оказать всемерную помощь. В ответ они просят лишь с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

Напомним, ранее заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев рассказал о том, что подразделения биологической защиты Вооруженных сил РК приступили к проведению дезинфекции территории и объектов.


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Ключевые слова: Минздрав РК, Армия, Другие государственные органы, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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