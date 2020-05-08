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Военнослужащие поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
8 Мая 2020, 15:40
Военнослужащие поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы военнослужащие гарнизона совместно с представителями Алматинского Совета ветеранов Вооруженных Сил навестили и поздравили ветеранов войны в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

По данным МО РК, на сегодняшний день в городе проживают порядка 200 ветеранов войны и более 14 тыс. участников тылового фронта. Военнослужащие поддерживают с ними постоянную связь, навещают, помогают в быту.

В числе тех, кого военнослужащие поздравили в канун Дня Победы, почетный гражданин Алматы и Алматинской области, президент Международного фронтового клуба имени газеты «Казахстанская правда» гвардии полковник Леонид Гирш, народный артист Казахской ССР, лауреат Государственной премии, актер Юрий Померанцев, писатель Абдижамил Нурпеисов, который прошел войну, а позже отразил подвиги простых солдат в своих произведениях.

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Тем временем в Нур-Султане в оеннослужащие поздравили ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, устроив живые концерты прямо во дворах жилых домов.

Артисты Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра ВС РК исполнили патриотические композиции и песни военных лет, следуя на автотранспорте по городским улицам, заезжали во дворы жилых домов, где поздравляли главных героев праздника – ветеранов и местных жителей. Зрители позитивно реагировали на живые исполнения и благодарили военных артистов. Кроме того, военнослужащие Акмолинского гарнизона навестили ветеранов дома.

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9 мая с 10.00 до 13.00 ч. военнослужащие вновь выступят с концертами в разных уголках Нур-Султана.

Боевой путь и подвиг каждого из героев Великой Отечественной войны, кто был на передовых и в тылу, ковал одну общую Победу, должен быть увековечен в памяти потомков. К сожалению, из года в год ветеранов войны становится все меньше, самые молодые из них уже справили девяностолетние юбилеи.

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