Военнослужащие поздравили воспитанников детского центра с 1 июня в ВКО

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Вооруженных сил РК поздравляют воспитанников детских социальных учреждений с Международным днем защиты детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Восток».

С соблюдением санитарно - эпидемиологических требований военнослужащие Аягозского гарнизона организовали для воспитанников Аягозского детского центра оказания специальных соцуслуг праздник с шоу-программой, развлекательными играми с участием сказочных персонажей.

Не обошлось и без подарков. Военные подготовили для детей спортивный инвентарь, дидактические игры и сладкие подарки.

Отметим, что военнослужащие Аягозского гарнизона постоянно посещают центр, оказывают всяческую помощь. В частности, руководство гарнизона на время карантина обеспечило персонал учреждения 45 койками для персонала. В зависимости от времени года военнослужащие помогают с уборкой территории учреждения и озеленении, обновлении игровой площадки. Практически каждый праздник для детей организовываются экскурсии и концерты, а также спортивно-массовые мероприятия. Все это уже давно стало доброй традицией и продолжается из года в год, отмечают в региональном командовании.

К слову, в данном учреждении воспитываются 100 детей. Многие воспитанники центра являются инвалидами с детства, а также остались без попечения родителей.