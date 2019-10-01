Военнослужащие поздравили ветеранов и пенсионеров во всех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во всех регионах Казахстана видами и родами войск, региональными командованиями, воинскими частями и военными учебными заведениями организованы мероприятия в честь Международного дня пожилых. Военнослужащие Вооруженных сил навестили и поздравили ветеранов и пенсионеров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В частности, руководство и личный состав Департамента по делам обороны города Алматы навестили ветерана Александра Казанцева, который воевал в составе парашютно-десантной бригады, сейчас ему 102 года, а также казахских писателей Абдижамила Нурпеисова и президента Международного фронтового клуба им. газеты «Казахстанская правда» Леонида Гирша. Они прошли всю войну и ей же посветили многие свои произведения.





Военнослужащие принесли ветеранам подарки, выразив искренние пожелания бодрости духа, доброго здоровья, долголетия и благополучия.

«Для нас чествование пожилых людей – это проявление уважения и признательности. Мы выражаем благодарность за их многолетний труд и заслуги. Желаем здоровья и долгих лет жизни», – отметил начальник департамента по делам обороны города Алматы, полковник Амантай Усербаев.

Курсанты казахстанских военных вузов в этот день также посетили пожилых людей. Фронтовики Виктор Пюро и Елизавета Филатова получили поздравления, подарки и охотно пообщались с будущими офицерами. Младший сержант Елизавета Филатова была на войне медсестрой и рассказала, как под смертельным огнем они выносили раненых с поля боя и доставляли их в медпункты. Виктор Пюро в звании старшего сержанта воевал на Ленинградском фронте и был артиллеристом.





Курсанты говорят, что ветераны, за плечами которых годы тяжелейшего военного времени, являются для них примером мужества, самоотверженности и стойкости.

«День пожилых людей – это напоминание о том, что нужно с пониманием и уважением относиться к старшему поколению. В наших силах сделать их жизнь лучше, наполнить ее теплом и светом. Мы должны оказать им помощь, поддержать», – считают будущие офицеры.





В стороне не остались и воспитанники военных школ «Жас улан». В Шымкенте уланы навестили ветерана Султанбека Торегелды. Они организовали субботник на территории его дома, побеседовали с ветераном, сыграли на домбре и прочитали стихи.

Пожилые люди – ветераны ВОВ, Вооруженных сил, пенсионеры находятся под кураторством военнослужащих, которые поддерживают с ними связь, регулярно навещают, оказывают необходимую помощь и заботу. Особенно ценно для военнослужащих своим примером создавать и передавать подобные традиции молодому поколению будущих защитников Отечества. Поэтому к участию всегда привлекаются воспитанники военных школ и курсанты военных вузов.



