Военнослужащие построили ледовый городок в Семее

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ — В Семее открылся ледовый городок, который был построен силами личного состава воинских частей гарнизона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Семейского гарнизона РгК «Восток».

В ведомстве сообщили, что ледовый городок был возведен в военном городке микрорайона Юность. Здесь построены высокие ледовые горки, хоккейная площадка, снежные скульптуры Дед Мороза и Снегурочки, а также герои из мультфильмов.

«Ежегодное возведение ледового городка стало хорошей традицией, которое проводится в канун празднования Дня Независимости Республики Казахстан. Личный состав воинских частей с радостью принимает участие в обустройстве», - отметил командующий войсками генерал-майор Асан Жусупов.

В ходе проведения мероприятия для детей и взрослых были организованы конкурсы «Лучшая ледовая фигура» и веселые соревнования. Победители были награждены сладкими подарками.

«Сегодняшний праздник удался на славу! Рады, что в такое непростое время командование воинских частей проявляет заботу о детях военнослужащих. Построили для наших будущих защитников Родины такой сказочный ледовый городок в нашем военном городке», - поделилась впечатлениями многодетная мать Элана Трумова.

Стоит отметить, что на возведение городка было использовано более трехсот кубометров снега. Вход на площадку бесплатный для всех желающих.

Фото: Пресс-служба Семейского гарнизона