Военнослужащие перечислили однодневную зарплату на борьбу с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Министерства обороны РК перечислили свой однодневный заработок в созданный Фонд помощи борьбы с коронавирусом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Решение перечислить денежные средства было принято исключительно на добровольной основе.

Личный состав Вооруженных сил с готовностью поддержал идею Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента РК Касым-Жомарта Токаева, тем самым еще раз подтвердив полную готовность армии к оказанию всемерной помощи в борьбе с распространением инфекции.

Как сообщалось, Первый Президент Казахстана, Елбасы, глава национального Совета безопасности Нурсултан Назарбаев обратился к казахстанцам, отметив, что «усилий одного государства перед лицом угрозы недостаточно, поэтому каждый гражданин должен внести «свой посильный вклад». Для сбора средств было предложено учредить республиканский фонд.

На сегодня идею уже поддержали сотрудники Канцелярии Елбасы и депутаты Сената Парламента Казахстана.