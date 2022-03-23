РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:17, 23 Март 2022 | GMT +6

    Военнослужащие отметили Наурыз мейрамы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил Республики Казахстан для военнослужащих и членов их семей состоялось праздничное мероприятие, посвященное Наурыз мейрамы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В просторном холле был развернут настоящий этно-аул. В каждой локации зрителям демонстрировали обычаи и традиции казахского народа: «беташар», «тусау кесу», «бесікке бөлеу», «құда түсу» и другие.

    Празднование Наурыз мейрамы способствует укреплению мира и дружбы на казахстанской земле, сохранению национальной уникальности, семейных ценностей, формированию бережного отношения к окружающей среде, природе.

    Завершилось мероприятие праздничным концертом, организованным творческим коллективом Центрального ансамбля Министерства обороны.

    В 2009 году Наурыз включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени он объявлен Международным праздником.


    Теги:
    Наурыз Вооруженные силы Минобороны РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!