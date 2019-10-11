Военнослужащие осеннего призыва 2018 года завершили службу в частях на юге Казахстана

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В войсках Регионального командования «Юг» проводятся торжественные церемонии проводов военнослужащих срочной службы, призванных в ряды Вооруженных сил осенью прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Порядка 1 тыс. срочников отправляются в свои родные регионы, отслужив срочную службу в армии. Только из Гвардейского гарнизона в запас увольняются свыше 600 военнослужащих срочной службы: артиллеристы, саперы, мотострелки и другие представители Сухопутных войск.

В торжественных проводах приняли участие ветераны Вооруженных сил, которые своими напутствиями подняли боевой дух военнослужащих. По убеждению командиров, торжественные проводы позволяют поддерживать и сохранять воинские традиции.

12 месяцев юноши обучались военному делу, осваивали воинские специальности. На целый год казармы стали для них домом, воинские коллективы – семьей, а армейские будни наполнили своим содержанием всё их время. В этот день перед всем строем были отмечены заслуги лучших из них.

«Мы всегда будем вспоминать и нашу службу, наш большой дружный воинский коллектив, теперь мы точно знаем, что такое мужская армейская дружба и войсковое товарищество», – признался рядовой срочной службы войсковой части Регионального командования «Юг» Елнур Жантасов, призванный служить из Кызылординской области.

В каждой воинской части есть свои традиции, которые полюбились военнослужащим. В 5-й механизированной бригаде Регионального командования «Юг» – это завершающая пробежка увольняющихся в запас по плацу под песню жамбылского певца Ришата Кумбасова «Домой».

«Торжественное построение на плацу, марш в исполнении военного оркестра, пожелания доброго пути, осознание выполненного долга – все это повышает самооценку военнослужащих, укрепляет чувство их гордости за принадлежность к армии», – убежден заместитель командующего войсками Регионального командования «Юг» по воспитательной и идеологической работе полковник Ораз Кучуков.

Провожая возмужавших военнослужащих домой, командиры воинских частей и их сослуживцы пожелали благополучного прибытия домой.















