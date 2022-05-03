Военнослужащие не покидали места несения службы при беспорядках – Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Военнослужащие выполняли возложенные на них задачи. Ни один объект воинской части не был использован в целях бандитских формирований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Таких фактов не было, чтобы военнослужащие покидали места несения службы. Воинские части выполняли задачи в рамках нормативно-правовой базы, которая определена в стране. Мы оказывали содействие. Я находился там при беспорядках. Мы не покидали места, наоборот, выполняли возложенные на нас задачи», - прокомментировал на брифинге в СЦК Султан Камалетдинов.

По словам заместителя министра обороны РК, хоть и объекты воинской части подвергались нападению, они не были использованы в целях бандитских формирований.

«Ни одна единица огнестрельного оружия с хранилищ, со складов не была похищена. Ни один военнослужащий не уходил со своего места, где должен был выполнять свои обязанности», - добавил генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.