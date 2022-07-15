15 Июля 2022 02:37

Военнослужащие Нацгвардии состязались в республиканском конкурсе на знание госязыка

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В воинской части 6505 в Караганде военнослужащие состязались в знании государственного языка. В республиканском конкурсе приняли участие представители семи разных гарнизонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

14 июля на базе воинской части 6505 Национальной гвардии прошел второй этап конкурса «Мемлекеттік тіл – менің тілім». Ежегодный конкурс государственного языка был организован во всех воинских частях Национальной гвардии. Руководителем проекта стал начальник отдела языковой политики и информации Главного командования Нацгвардии РК полковника Әлішер Әбдірәсіл.

«Главным принципом конкурса является дань уважения нашему родному государственному языку, нашей многонациональной стране. В данном направлении ведется множество работ в войсках правопорядка, переведено множество документации, подачи команд на государственном языке и многое другое», - отметил полковник Әлішер Нүрідінұлы.

В конкурсе участвовали военнослужащие из Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской областей. Среди конкурсантов были представители разных национальностей: русские, курды, азербайджанцы, узбеки, уйгуры.

«В данном конкурсе мы участвуем в трех номинациях: приветствие, театрализованная постановка и рассказ о национальных ценностях нашей страны. Особенность данного конкурса, что среди участников нет тюркоязычных представителей», - сказал военнослужащий воинской части 6697 рядовой Артур Курбанов.

По итогам конкурса первое место занял военнослужащий из Караганды, младший сержант Владислав Горизанов.

Второго места удостоился майор Сергей Астарханцев, офицер из Кокшетау.

Почетное третье место за рядовым Артуром Курбановым из города Костаная.