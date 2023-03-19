Военнослужащие Нацгвардии одними из первых в Казахстане проголосовали на выборах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие 5571-й Национальной гвардии Казахстана сделали свой выбор на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихата Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Военнослужащие проголосовали на избирательном участке №107, расположенном в военной части 5571, здесь голосование началось в 06:00 утра.

«Сегодня особенный день. Потому что я реализую свое право голоса как гражданин Республики Казахстан», - сказал рядовой Ричард Заенчковский.

Большинство участников голосуют впервые. Один из них – Аман Ермахан, которого полгода назад призвали в армию.

«Я был призван из города Астаны. Проголосовал первый раз в жизни. Я не могу быть равнодушным к будущему нашей Родины. Поэтому я сделал свой выбор», - отметил военнослужащий Аман Ермахан.

На избирательном участке созданы все условия для проведения выборов. Имеются урны для голосования и 7 кабин для голосования.

«Голосование на нашем избирательном участке началось в 6 часов утра. Наша цель – способствовать развитию и процветанию Казахстана. Как говорится: «Алыптың қуаты халықта, халықтың қуаты бірлікте», а это значит, что мы с большой ответственностью принимаем участие в политической кампании. Настроение у бойцов очень хорошее», - отметил командир воинской части Бакдаулет Оралулы.

По данным Алматинской избирательной комиссии, голосование в 7 воинских частях мегаполиса началось в шесть часов.