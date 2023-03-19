Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Военнослужащие Нацгвардии одними из первых в Казахстане проголосовали на выборах

    19 Марта 2023, 07:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие 5571-й Национальной гвардии Казахстана сделали свой выбор на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихата Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Военнослужащие проголосовали на избирательном участке №107, расположенном в военной части 5571, здесь голосование началось в 06:00 утра.

    «Сегодня особенный день. Потому что я реализую свое право голоса как гражданин Республики Казахстан», - сказал рядовой Ричард Заенчковский.

    Большинство участников голосуют впервые. Один из них – Аман Ермахан, которого полгода назад призвали в армию.

    «Я был призван из города Астаны. Проголосовал первый раз в жизни. Я не могу быть равнодушным к будущему нашей Родины. Поэтому я сделал свой выбор», - отметил военнослужащий Аман Ермахан.

    На избирательном участке созданы все условия для проведения выборов. Имеются урны для голосования и 7 кабин для голосования.

    «Голосование на нашем избирательном участке началось в 6 часов утра. Наша цель – способствовать развитию и процветанию Казахстана. Как говорится: «Алыптың қуаты халықта, халықтың қуаты бірлікте», а это значит, что мы с большой ответственностью принимаем участие в политической кампании. Настроение у бойцов очень хорошее», - отметил командир воинской части Бакдаулет Оралулы.

    По данным Алматинской избирательной комиссии, голосование в 7 воинских частях мегаполиса началось в шесть часов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Выборы Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    Новости партнеров