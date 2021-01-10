Военнослужащие Нацгвардии досрочно завершили голосование на выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12:00 часов во всех избирательных участках воинских частей Национальной гвардии голосование было завершено. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

Военнослужащие срочной службы воинских частей и курсанты Военного института Национальной гвардии голосовали в 38 избирательных участках на территориях военных городков. Среди военнослужащих множество, кто впервые принял участие в голосовании. Самым первым избирателям в воинских частях были вручены специальные подарки. К примеру, в столичной воинской части 5573 солдатам вручили книгу Абая.

Офицеры и военнослужащие по контракту и члены их семей приняли участие в голосовании по месту жительства. Примечательно, что день выборов совпал с профессиональным праздником гвардейцев. 10 января является днем Национальной гвардии, которая была образована в 1992 году как Внутренние войска МВД Республики Казахстан. В апреле 2014 года войска были преобразованы в Национальную гвардию.

Сегодня военнослужащие Национальной гвардии выполняют службу по обеспечению общественного порядка совместно с органами внутренних дел, охраняют государственные объекты и учреждения уголовно-исполнительной системы, принимают участие в мероприятиях по ликвидации последствий стихийных бедствий, а также выполняют другие задачи в соответствии с законодательством.

В 18 избирательных участках голосование проходило под пристальным вниманием наблюдателей от политических партий и общественных организаций.