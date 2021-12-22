Военнослужащие казахстанской армии проходят подготовку по специальности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Вооруженных силах организована подготовка по специальности. Она проводится в начале учебного периода и является одним из основных этапов в программе боевой подготовки военнослужащих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства обороны Республики Казахстан.

Подготовка по специальности включает комплекс занятий, где военнослужащие проходят обучение согласно должностному предназначению. Основная цель заключается в изучении функциональных обязанностей, материальной части штатного вооружения и военной техники, порядка их эксплуатации.

Отдельные группы создаются по подготовке механиков-водителей, наводчиков-операторов, пулеметчиков, гранатометчиков, огнеметчиков и других специалистов.

Командиров отделений обучают вопросам организации боя, управления огнем, приведения оружия к нормальному бою, методике проведения занятий по боевой подготовке.

Всего в Вооруженных силах к обучению привлечено свыше 31 тысячи специалистов в составе более 2 500 групп.

Подготовка по специальности проводится в подразделениях воинских частей согласно штатно-должностному предназначению под руководством инструкторов командиров и сержантов подразделений в течение месяца.

Занятия проводятся с использованием учебно-методических и наглядных пособий, на вооружении и военной технике, в учебных классах и на учебных полигонах.

Для практических занятий выделяется учебно-материальная база и необходимое количество боеприпасов.

По окончанию обучения военнослужащие сдадут зачеты и экзамены, по результатам которых будут допущены к работе на штатной технике и вооружении.

Следующим этапом боевой подготовки станет слаживание подразделений, направленное на отработку совместных действий отделений, подразделений, частей, соединений и органов управления при выполнении боевых задач.

Напомним, что новый учебный год в Вооруженных силах начался в декабре, в канун празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан. Новый этап боевого состязания армия проведет под девизом «Қарулы Күштердің 30 жылдығына – біздің ерен еңбегіміз!».