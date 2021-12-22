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Военнослужащие казахстанской армии проходят подготовку по специальности

22 Декабря 2021 05:22
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Военнослужащие казахстанской армии проходят подготовку по специальности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Вооруженных силах организована подготовка по специальности. Она проводится в начале учебного периода и является одним из основных этапов в программе боевой подготовки военнослужащих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства обороны Республики Казахстан.

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Подготовка по специальности включает комплекс занятий, где военнослужащие проходят обучение согласно должностному предназначению. Основная цель заключается в изучении функциональных обязанностей, материальной части штатного вооружения и военной техники, порядка их эксплуатации.

Отдельные группы создаются по подготовке механиков-водителей, наводчиков-операторов, пулеметчиков, гранатометчиков, огнеметчиков и других специалистов.

Командиров отделений обучают вопросам организации боя, управления огнем, приведения оружия к нормальному бою, методике проведения занятий по боевой подготовке.

Всего в Вооруженных силах к обучению привлечено свыше 31 тысячи специалистов в составе более 2 500 групп.

Подготовка по специальности проводится в подразделениях воинских частей согласно штатно-должностному предназначению под руководством инструкторов командиров и сержантов подразделений в течение месяца.

Занятия проводятся с использованием учебно-методических и наглядных пособий, на вооружении и военной технике, в учебных классах и на учебных полигонах.

Для практических занятий выделяется учебно-материальная база и необходимое количество боеприпасов.

По окончанию обучения военнослужащие сдадут зачеты и экзамены, по результатам которых будут допущены к работе на штатной технике и вооружении.

Следующим этапом боевой подготовки станет слаживание подразделений, направленное на отработку совместных действий отделений, подразделений, частей, соединений и органов управления при выполнении боевых задач.

Напомним, что новый учебный год в Вооруженных силах начался в декабре, в канун празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан. Новый этап боевого состязания армия проведет под девизом «Қарулы Күштердің 30 жылдығына – біздің ерен еңбегіміз!».


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#Минобороны РК   #Вооруженные силы  
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