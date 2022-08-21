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Военнослужащие Казахстана стали лучшими в конкурсе «Воин мира» - АрМИ

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Августа 2022, 15:40
Военнослужащие Казахстана стали лучшими в конкурсе «Воин мира» - АрМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После уверенных побед казахстанских артиллеристов, военных топографов и стрелков в конкурсах Армейских международных игр еще четыре команды из Казахстана продолжают выступление на соревновательных площадках в Азербайджане, Армении и России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В армянском Дилижане в конкурсе «Воин мира» на этапе «Ратник» казахстанская команда победила в военно-прикладном комплексе среди мужчин. На втором месте – Беларусь, на третьем – Россия. Окончательные итоги этапа, который состоит из упражнений по стрельбе, военно-медицинского и военно-прикладного комплексов, будут подведены в понедельник.

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В Кабардино-Балкарии в учебном центре горной подготовки «Терскол» в конкурсе «Эльбрусское кольцо» продолжается упорная борьба за лидерство. Накануне военные альпинисты выполнили девятую специальную задачу. В состязании по преодолению скального участка команда Казахстана показала третий результат. На первом месте команда России, на втором – Узбекистана.

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Сегодня участники конкурса совершат 25-километровый пеший марш из ущелья Ирик (2800 м) на ледник Малый Азау (3264 м). В понедельник конкурсанты выполнят специальные задачи по подъему/спуску на ледовом участке и транспортировке пострадавшего.

В подмосковном «Алабино» танкисты команды Казахстана ожидают жеребьевки, которая определит даты и соперников по заезду полуфинальной эстафеты «Танкового биатлона». В Азербайджане в конкурсе «Кубок моря» 22 августа участники будут соревноваться в мастерстве боевых пловцов.


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Фото : gov.kz

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