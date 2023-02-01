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Военнослужащие из Казахстана принимают участие в учениях в Турции

1 Февраля 2023, 20:30
Военнослужащие из Казахстана принимают участие в учениях в Турции

КАРС. КАЗИНФОРМ – В турецкой провинции Карс на востоке Турции продолжаются крупнейшие военные учения «Зима-2023», которые проходят с составами военнослужащих из 17 стран мира. В этом году в военных маневрах принимает участие и казахстанский контингент, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Учения начались 10 января и проводятся на стрелково-тренировочном полигоне в зоне ответственности командования 14-й мотострелковой бригады вооруженных сил Турции. За координацию учений отвечает командование 9-го корпуса сухопутных сил ВС ТР.

В целом в зимних учениях участвуют 1758 военнослужащих, задействована 651 единица техники и используется 865 единиц вооружения. К учениям также были привлечены авиация, танковые бригады, артиллерийские части, минометные и снайперские расчеты, а также подразделения специального назначения.

Основной задачей командного обучения является обеспечение работы системы технического обслуживания и управления в зимних условиях. В рамках общих задач проверяется уровень готовности военных к обеспечению взаимодействия и координации при проведении совместных операций, контролю работоспособности боевых средств и техники, а также особых возможностей подразделений. Наряду с этим, осуществлялось расселение личного состава в сильные морозы и обеспечивалось укрытие при обстрелах.

Казахстанские военнослужащие принимают участие в подобных учениях впервые с момента создания Сил специальных операций Казахстана в 2022 году, и на международном уровне показывают достаточно высокие результаты боевой подготовки.

Военные из Казахстана отмечают, что смогли достойно представить собственную страну и перенести все тяготы пребывания на полигоне. Температура воздуха на востоке Анатолии опускается до минус 10 градусов мороза. Для наших военных турецкие холода показались не столь сильными, так как Казахстану характерны суровые климатические условия. Казахстанская армия имеет большой опыт в проведении специальных операций и боевой подготовки в подобных ситуациях.

Учения завершатся 2 февраля, после чего защитники всех стран вернутся в постоянные места дислокации.


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