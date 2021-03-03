РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:39, 02 Март 2021 | GMT +6

    Военнослужащие Атырауского гарнизона провели субботник во дворах ветеранов войны

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ –Военнослужащие отдела по делам обороны города Атырау навестили ветеранов Великой Отечественной войны и провели субботник во дворах их домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы не оставляем без внимания наших ветеранов, подаривших нам право на будущее, мир и свободу. Посещаем их не только в праздничные дни, но и стараемся всегда оказывать помощь. К приходу весны решили навести порядок в их домах», - рассказал начальник объединенного управления по делам обороны подполковник Батырхан Казахов.

    Один из ветеранов – бывший летчик, капитан запаса Айдын Айбаров. В нынешнем году он готовится отпраздновать 100-летний юбилей. Ветеран был рад встрече с военными. В беседе с гостями он рассказывал фронтовые истории и пригласил военнослужащих на свой день рождения. Несмотря на преклонный возраст, он сохраняет бодрость духа.

    О непростом военном времени, своей жизни до и после войны поведал также сержант Закария Султанов.

    «Попросившись на фронт, мы прошли военную подготовку в Оренбурге и в Башкирии, затем в составе лыжного батальона были включены в сформированную в Уфе мотострелковую бригаду», – рассказал ветеран.

    Закарию Султанова не сломила война, где в ожесточенных боях в Беларуси и в Восточной Пруссии он дважды получил ранение в ногу.

    «После двух ранений меня определили на гарнизонную службу в Калининградскую область. Встретив там победу, я вернулся на Родину. Сейчас из моих сослуживцев жив только я один, а в памяти остались лишь воспоминания и шрамы», – добавил он, показывая свои ранения.

    Ветераны поблагодарили военнослужащих за внимание и помощь, пожелали чистого, мирного неба над головой и успехов на службе.

    Стоит отметить, что субботник организован в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел».

    Теги:
    Атырауская область Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!