Военнослужащие Атырауского гарнизона провели субботник во дворах ветеранов войны

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ –Военнослужащие отдела по делам обороны города Атырау навестили ветеранов Великой Отечественной войны и провели субботник во дворах их домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы не оставляем без внимания наших ветеранов, подаривших нам право на будущее, мир и свободу. Посещаем их не только в праздничные дни, но и стараемся всегда оказывать помощь. К приходу весны решили навести порядок в их домах», - рассказал начальник объединенного управления по делам обороны подполковник Батырхан Казахов.

Один из ветеранов – бывший летчик, капитан запаса Айдын Айбаров. В нынешнем году он готовится отпраздновать 100-летний юбилей. Ветеран был рад встрече с военными. В беседе с гостями он рассказывал фронтовые истории и пригласил военнослужащих на свой день рождения. Несмотря на преклонный возраст, он сохраняет бодрость духа.

О непростом военном времени, своей жизни до и после войны поведал также сержант Закария Султанов.

«Попросившись на фронт, мы прошли военную подготовку в Оренбурге и в Башкирии, затем в составе лыжного батальона были включены в сформированную в Уфе мотострелковую бригаду», – рассказал ветеран.

Закарию Султанова не сломила война, где в ожесточенных боях в Беларуси и в Восточной Пруссии он дважды получил ранение в ногу.

«После двух ранений меня определили на гарнизонную службу в Калининградскую область. Встретив там победу, я вернулся на Родину. Сейчас из моих сослуживцев жив только я один, а в памяти остались лишь воспоминания и шрамы», – добавил он, показывая свои ранения.

Ветераны поблагодарили военнослужащих за внимание и помощь, пожелали чистого, мирного неба над головой и успехов на службе.

Стоит отметить, что субботник организован в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел».